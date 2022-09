Selbsthilfegruppen stellen sich in Warburg vor

Warburg

Der Truck der NRW Selbsthilfe-Tour macht am Samstag, 10. September, Halt am Marktplatz in der Warburger Neustadt. In der Zeit von 10.30 bis 15 Uhr erwartet die Besucher ein informationsreiches Angebot rund um das Thema Selbsthilfe und Gesundheit. Die Veranstaltung findet im Rahmen der bundesweiten Selbsthilfewoche „WIR hilft“ statt und will ein Zeichen für die Selbsthilfe setzen.

Bearbeitet von Ralf Benner