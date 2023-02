Schwester Beata Senski, die neue Leiterin des Herz-Jesu-Instituts der Serviam-Schwestern in Germete, feiert an diesem Mittwoch (22. Februar) ihren 60. Geburtstag.

60-Jährige verbrachte zuvor 25 erfüllte Jahre in Brasilien

Schwester Beata Senski ist vor wenigen Tagen aus Salvador (Brasilien) gekommen, um für die kommenden drei Jahre die Leitung des Herz-Jesu-Institutes in Germete zu übernehmen. An diesem Mittwoch feiert sie ihren 60. Geburtstag.

Erst am vergangenen Wochenende hatte sie das Amt für drei Jahre von Schwester Ignês Sehnem übernommen, was mit einer Eucharistiefeier in der Kapelle von Haus Germete begangen wurde.