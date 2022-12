Ski-Club Warburg feiert 70-Jähriges

Am 11. November 1952 stand im WESTFALEN-BLATT „Das Hochsauerland hat 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee.“ Das war die Nachricht, auf die die Warburger Wintersportler gewartet hatten. Die Ski wurden poliert, geteert und gewachst, per Auto, Bus und Bahn ging es ab nach Willigen zum Ski fahren. Dies waren die Anfänge des nun 70 Jahre alten Ski-Clubs Warburg.

Runder Geburtstag wird am Gründungstag in der Diemelhütte gefeiert

Der Skiclub bei einer der zahlreichen Winterfahrten, hier in Kirchberg in Tirol.

Dieser Geburtstag wird am 10. Dezember, dem Gründungstag, in der Warburger Diemelhütte gefeiert. Um 19.30 Uhr geht es los, ab 20 Uhr wartet ein „Hüttenessen“ auf die Gäste. Mit Fotos und Videos wird Dr. Ferdinand Klenke die viele Aktivitäten und sportlichen Ausflüge in Erinnerung rufen. Vorsitzender Volker Blankenburg und sein Vorstandsteam ehren verdiente Mitglieder, dann darf getanzt werden. „Ein Fahrdienst wurde eingerichtet, sodass alle auch wieder gut nach Hause kommen“, sagt Volker Blankenburg, der seit 2021 den Verein leitet.