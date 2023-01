So wird das Bahnhofsumfeld in Warburg zum Schmuckstück

Dr. Michael Turk, Chef des gleichnamigen Ingenieurbüros aus Siddessen, hat am Donnerstag Pläne für das Warburger Bahnhofsumfeld vorgestellt. Die sind umfangreich und lösen gleich mehrere Probleme – so sie denn umgesetzt werden.

Der Ingenieur war mit dem Auftrag des Warburger Rates an die Arbeit gegangen, den Vorplatz des Bahnhofes und das direkte Umfeld, die sich in städtischem Besitz befinden, so zu planen, dass sie eine echte Visitenkarte für die Stadt werden.