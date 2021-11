Spaziergänger finden Leiche auf Acker an der B7

Spaziergänger haben am Sonntag eine grausige Entdeckung gemacht: Auf einem Acker zwischen Warburg und Ossendorf lag eine männliche Leiche. Die Beine und Füße des Toten waren unbekleidet.

Mordkommission „Feld“ ermittelt – Spurensuche in Warburg dauert an

Am Fundort der Leiche, ein Acker zwischen Warburg und Ossendorf, sichert die Kriminalpolizei Spuren.

Da die Identität und die Umstände des Todes nicht hinreichend geklärt sind, nahm die Mordkommission „Feld“ des Polizeipräsidiums Bielefeld unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Tobias Beuscher die Ermittlungen auf.

Am Sonntag um 14.30 Uhr entdeckten Spaziergänger den toten Mann auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Bereich der Bundesstraße 7, der Bundesstraße 252 und der Diemel. Die Leitstelle der Polizei Höxter wurde alarmiert.

Die Feuerwehr Warburg leistete nach dem Fund der Leiche am Sonntagnachmittag Amtshilfe. „Die Drohnengruppe war mit vier Einsatzkräften vor Ort und hat Aufnahmen vom Leichenfundort angefertigt“, erklärte Markus Müller, stellvertretender Wehrleiter. Ob es sich dabei lediglich um Bilder gehandelt hat, oder ob auch Videoaufnahmen und Thermobilder angefertigt wurde, wollte er auf Nachfrage dieser Zeitung nicht beantworten.

Das Technische Hilfswerk Warburg rückte gegen 16.30 Uhr zum Fundort an der B 7 aus. „Wir haben für die Spurensicherung die Einsatzstelle ausgeleuchtet“, so THW-Einsatzleiter Sascha Grzeschik. 15 Einsatzkräfte des THW waren vor Ort.

Einsatzhundertschaft Bielefeld untersucht Umgebung des Leichenfundortes



Die Spurensicherung dauerte am Montag an. Gegen Nachmittag rückten Polizisten der Einsatzhundertschaft Bielefeld an und untersuchten die Umgebung des Leichenfundortes mit Einsatzhunden.

Identität des männlichen Toten ist noch ungeklärt

„Die Identitätsfeststellung und die Todesumstände sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld. Die Obduktion des Leichnams findet am Montagnachmittag statt. Zum Alter des Toten machte die Polizei vorerst keine Angaben.

Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu vermissten Personen oder verdächtigen Beobachtungen bei der Mordkommission „Feld“ unter 0521/545-0.

