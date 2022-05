Die Warburger SPD fordert, dass am neuen Flussbegegnungspunkt in der Diemelaue ein Sonnensegel angebracht wird.

Kinder sollen am neuen Flussbegegnungspunkt geschützt werden

Der Flussbegegnungspunkt an der Warburger Diemel, ein Wasserspielplatz für Kinder, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien.

Das Thema steht auf der Tagesordnung des nächsten Warburger Bezirksausschusses, der am Montag, 30. Mai, von 18 Uhr an in der Stadthalle tagt.

Der Flussbegegnungspunkt an der Diemel werde bei schönem Wetter von vielen Kindern besucht. Leider sei dort kein Schatten. „Unsere Sommer werden immer heißer und die Sonnenstrahlen aggressiver“, macht die SPD deutlich. Wassertropfen würden zu einem Brennglas – „es kann zu Verbrennungen kommen“, fürchten die Sozialdemokraten. Vor allem die Haut der Kinder müsse aber geschützt werden.

Aufenthaltsqualität verbessern

Um die Aufenthaltsqualität von Familien am Flussbegegnungspunkt zu verbessern, regt die SPD im Bezirksausschuss daher an, dort einen Sonnenschutz oder ein Sonnensegel zu installieren. Zu den zu erwartenden Kosten und die Art, wie das Sonnensegel oder der Sonnenschutz befestigt werden könnte, machen die Sozialdemokraten keine Angaben.