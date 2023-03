SPD Warburg wählt neue Doppelspitze

Die Mitglieder wählten Vera Wedekind und Siegbert Garbes an die Spitze der Warburger Sozialdemokraten.

Der bisherige Vorsitzende Eric Volmert wird Wedekind und Garbes als Beisitzer unterstützen.

Melanie Eichert erhält Parteibuch

Seine letzte offizielle Amtshandlung war die Überreichung des Parteibuches an Melanie Eichert, die in die SPD gewechselt ist.

Während der Mitgliederversammlung wurde auch der restliche Vorstand neu gewählt. Thorben Dierkes ist stellvertretender Vorsitzender. Patrick Engelbracht wurde im Amt des Kassierers bestätigt. Johannes Hellmuth als stellvertretender Kassierer und Nora Wieners als Schriftführerin vervollständigen den Vorstand.

Sozialdemokraten verteilen Ostereier

Im Anschluss an die Versammlung wurde über zukünftige Aktionen gesprochen. Zu diesen zählt insbesondere das Verteilen von Ostereiern am Osterwochenende in der Warburger Innenstadt und in den Ortsteilen Nörde beziehungsweise Herlinghausen. Auch der „Rote Grill“ am 1. Mai ist wieder geplant.