Mona Neubaur, Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in NRW, hat Warburg besucht. Unter anderem sprach sie sich dafür aus, den Menschen in der Fußgängerzone mehr Raum zu lassen.

Uta Lücking (links), die Direktkandidatin der Grünen für den Kreis Höxter, zeigt Mona Neubaur, Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in NRW, die Stadt Warburg.

Das schildert der Kreisverband Höxter der Partei Bündnis 90/Die Grünen in einer Pressemitteilung. Demnach unterstütze Neubaur das Anliegen der Warburger Grünen, welche den innerstädtischen Autoverkehr kritisieren. „Den Menschen gehört die Stadt – und vor allem die Fußgängerzone“, wird Neubaur zitiert.

Doris Hauck, Sprecherin der Warburger Grünen, habe der Politikerin die Situation in der Hansestadt geschildert: „Die parkenden Autos nehmen so viel Platz ein, die fahrenden Autos sorgen für eine laute Geräuschkulisse und sind ein Gefahrenpotential für Kinder.“

Das mache den Aufenthalt in der Stadt nicht attraktiver. Dabei habe Warburg viel zu bieten. „Gerade in den letzten Wochen bei den Friedensveranstaltungen oder bei den Feierabendmärkten wird deutlich, wie viel Lebensqualität beispielsweise der Neustadtmarktplatz eigentlich hat“, sagte Hauck.

Vor allem der Einzelhandel sei aber in Sorge, ob durch ein Verlagern des Autoverkehrs nicht die Kundschaft ausbleibe - und die Innenstadt dann veröde. Neubaur verweist in diesem Zusammenhang auf die Corona-Pandemie.

Aufenthaltsqualität in der Stadt

„Der Einzelhandel hat so stark gelitten. Wenn erstmal die Menschen einen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität haben, wenn sie Treffpunkte im Zentrum der Stadt haben, dann werden die Menschen auch kommen. Dies ist am Ende gewinnbringend für beide Seiten – für die Bürgerinnen und Bürger und den Handel“, wird Neubaur zitiert.

Anschließend habe sich die Politikerin das Projekt Laurentiushöhe erläutern lassen. Matthias Schmidt, Geschäftsführer der Caritas Wohnen gGmbH habe die Pläne erklärt. „Am Ende soll ein Quartier für alle Menschen entstehen - mit und ohne Einschränkungen“, wird Schmidt in der Pressemitteilung zitiert.

Neubaur habe in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit der ökologischen Aspekte bei dem Bau eines neuen Quartiers aufmerksam gemacht. Unter anderem habe sie gefragt, wie es mit der Klimaneutralität der Häuser oder auch dem Hochwasserschutz aussehe.

Ein Leuchtturmprojekt

Uta Lücking, die Direktkandidatin der Grünen für den Kreis Höxter, habe die Gruppe begleitet. Sie sei von den bisherigen Planungsansätzen begeistert gewesen. „Wir wünschen uns Lebensräume, die allen Menschen ein selbständiges und attraktives Leben ermöglichen“, wird Lücking zitiert.

Hilla Zavelberg-Simon, Fraktionssprecherin der Warburger Grünen, habe darauf hingewiesen, dass es sich bei der Laurentiushöhe um ein Leuchtturmprojekt handle. „Hier geht es nicht nur im Sozialen um eine innovative Ebene, sondern auch im Gesellschaftlichen“, sagte sie.

„Welches Wohnangebot wird hier gemacht? Findet dort auch die alleinerziehende Mutter mit Kind bezahlbaren Wohnraum? Oder auch für ältere Menschen, die nicht in ein Heim möchten? Kann dort so etwas wie ein klimagerechtes, soziales Miteinander entstehen? Dies werden wir als grüne Fraktion hier vor Ort auf jeden Fall in den Mittelpunkt stellen“, wird Zavelberg-Simon zitiert.