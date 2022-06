Warburg-Welda

Hufgetrappel ist am Sonntagnachmittag im idyllischen Dorf an der Twiste zu hören, als sich der Festumzug zum Schützenfest des Heimatschutzvereins Welda mit Kutschen und Pferden durch die geschmückten Straßen und Gassen bewegt. Zuvor waren das Königspaar Jürgen Lange und Gertrud Petry auf dem Sportplatz an der Iberghalle gekrönt und die Jubelkönigspaare geehrt worden.

Von Verena Schäfers-Michels