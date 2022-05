Borgentreich

Nicht gut gelaufen ist das Vorgehen zum Bau eines Multifunktionsraumes an der Gemeindehalle in Borgentreich-Körbecke. Dessen waren sich viele Anwesende am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss einig. Nun soll geprüft werden, ob das Projekt noch zu retten ist.

Von Daniel Lüns