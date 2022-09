Stadt Warburg unterstützt zwölf Kitas mit viel Geld

Zuschüsse fließen in unterschiedlicher Höhe an die Einrichtungen

Warburg

Der Warburger Rat hat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen, dass konfessionelle und freie Kindertagesstätten in der Stadt auch im aktuellen Haushaltsjahr einen Zuschuss aus der Stadtkasse für ihre Arbeit erhalten sollen. An die zehn kirchlichen Einrichtungen fließen insgesamt 367.000 Euro, an die zwei freien Einrichtungen gut 33.000 Euro.

Von Jürgen Vahle