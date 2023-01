Marita Lewin ist in Scherfede, Ossendorf und Daseburg vor allem als Erzieherin der Kindergärten St. Vincentius und Heinturmwichtel und als Leiterin des Kindergartens Pusteblume ein Begriff. Vor ihrer Beschäftigung bei der Hansestadt Warburg legte sie mit ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin und zur staatlich anerkannten Erzieherin den Grundstein für ihre spätere Tätigkeit und war anschließend 15 Jahre als Erzieherin und Gruppenleiterin im St. Laurentiusheim in Warburg beschäftigt. Im Dezember vergangenen Jahres schied Marita Lewin nach 25 Jahren aus dem öffentlichen Dienst aus.

Gabriele Braun machte nach ihrem Realschulabschluss ihre Ausbildung zur Angestellten im kommunalen Verwaltungsdienst beim Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn. Zwölf Jahre lang blieb die Paderbornerin ihrer Ausbildungsstätte treu. Zuletzt war sie in der Hauptabteilung Schule und Erziehung eingesetzt, bevor sie für den Verwaltungslehrgang 1 noch einmal zwei Jahre die Schulbank drückte. Nach der Erziehungszeit für ihren 1990 geborenen Sohn trat sie ihre Stelle als Schulsekretärin bei der Hansestadt Warburg an, wo sie zuletzt, nach 21 Jahren im Dienst für die Hansestadt Warburg, in der Graf-Dodiko-Schule tätig war.

21 Jahre im Dienst der Hansestadt

Harald Hosses Weg führte nach seinem Abitur 1979 zur Bundesmarine. Im Anschluss an den Grundwehrdienst war er bei der Niedersächsischen Wach- und Schießgesellschaft im Atomkraftwerk Würgassen tätig, bis er 1982 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Hansestadt Warburg begann. Von 1985 bis zum Eintritt in die aktive Phase der Altersteilzeit in 2020 durchlief er als Sachbearbeiter mehrere Bereiche im Stadthaus: 12 Jahre lang bearbeitete er Ordnungsangelegenheiten, 18 Jahre blieb er im Bereich der Sozialverwaltung, wo er außerdem den Organisationsbereich „Soziales“ in den Feldern: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und stellvertretend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bearbeitete. 2015 wechselte er ins Standesamt der Hansestadt und übernahm dort sowohl die Aufgaben des Standesbeamten als auch die Sachbearbeitung in diesem Bereich.

Am 1. Mai 2022 wechselte Harald Hosse, nach 40 Jahren im Dienst für die Hansestadt Warburg, von der Arbeits- in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit.

2015 ins Standesamt gewechselt

Auf stolze 45 Dienstjahre kann Elmar Tölle zurückblicken. Nach dem Abschluss der zweijährigen Handelsschule im Jahr 1975 und anschließend der höheren Handelsschule in 1977 trat er seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Hansestadt Warburg an. Der Verwaltung und seinem Aufgabenbereich war Elmar Tölle seit Juni 1980 treu: Als Sachbearbeiter im Fachbereich IV-Ordnungsverwaltung behielt er bis zum Ausscheiden aus dem Dienst für die Hansestadt Warburg seine Aufgaben im Bereich der Wohngeld-Bearbeitung.

Elmar Tölle blickt auf 45 Dienstjahre zurück

Bürgermeister Tobias Scherf überreichte den ausscheidenden Kollegen und Kolleginnen im Namen der Hansestadt Warburg die Ehrenurkunde „für treue Pflichterfüllung“ und verabschiedet Elmar Tölle, Harald Hosse, Marita Lewin und Gabriele Braun mit den besten Wünschen, „vor allem aber Gesundheit und viele erfüllte, schöne Jahre“, in ihren wohlverdienten Ruhestand.