Stadtmusikverband Warburg zieht positive Bilanz

Die Mitgliederversammlung des Stadtmusikverbandes Warburg hat auf der turnusmäßigen Sitzung den Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Mit dem Vorsitzenden Stefan Schauf (MV Scherfede) wurden Verena Thonemann (MV Germete) als zweite Vorsitzende, Burkhard Isermann (MV Welda) als Geschäftsführer und Christian Dübbert (MV Ossendorf) als Kassierer für die kommenden drei Jahre in ihren Funktionen wiedergewählt.

Neben den Vorstandswahlen wurden noch die üblichen Regularien abgehandelt. So konnte Kassierer Christian Dübbert, dem die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten, für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 einen positiven Jahresabschluss vermelden.

Die Vereine tauschten sich zudem über die aktuellen Entwicklungen in ihren jeweiligen Orchestern aus, insbesondere im Hinblick auf die Folgen der Corona-Pandemie, die dem Vereinsleben in den vergangenen zwei Jahren stark zugesetzt hat. „Es ist sehr erfreulich, dass es unseren Musikvereinen und Spielmannszügen mit viel Engagement und Einfallsreichtum gelungen ist, im Großen und Ganzen schadlos durch diese Zeit zu kommen.“ fasst Verbandsvorsitzender Stefan Schauf die ermutigenden Berichte der Mitgliedsvereine zusammen.

In der Instrumentalausbildung zusammen arbeiten

Dementsprechend möchte man nun voller Elan die Zukunft gestalten. So beschloss die Versammlung, im Bereich der Jugendarbeit und in der Instrumentalausbildung verstärkt zusammen zu arbeiten. Hierzu sollen alsbald weitere Gespräche zwischen den Vereinen erfolgen. Zudem soll auch das Jugendprojektorchester wiederbelebt werden, das in den Jahren 2015 bis 2019 sehr erfolgreich durchgeführt wurde. Auch für die erwachsenen Musiker ist ein Orchesterprojekt für sinfonische Blasmusik angeregt worden. Hierum wird sich der Vorstand zeitnah kümmern.