Stadtschützenfest zum vierten Mal in Dössel

Am Samstag, 17. September 2022, findet das Warburger Stadtschützenfest unter der Regentschaft von Stadtkönig Markus Güthoff mit seiner Stadtkönigin und Schwester Christina Pischke in Dössel statt.

Die mehrfach geplante Veranstaltung musste bedingt durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 und im Frühjahr 2022 abgesagt werden. Jetzt freut sich das Stadtkönigspaar, im vierten Anlauf gemeinsam mit seinem Hofstaat, dem Schützenverein Dössel sowie den Königspaaren und Delegationen der Warburger Schützenvereine feiern zu können. Im Mittelpunkt steht natürlich der große Umzug durch das festlich geschmückte Bördedorf. Anschließend sollen in der Bördehalle fröhliche und gesellige Stunden verbracht werden.

Nach Karl-Heinz Emmerich im Jahr 1985, Manfred Göbel im Jahr 1994 und Dirk Emmerich im Jahr 2004 holte Markus Güthoff 2019 die Stadtkönigswürde zum vierten Mal in das kleine Bördedorf nördlich von Warburg. Unterstützt wird das Stadtkönigspaar am Wochenende durch die Königsoffiziere Harald Bünz mit Ehefrau Manuela sowie Thorsten Fuest mit Ehefrau Daniela. Zum weiteren Hofstaat gehören Markus Sommer mit Ehefrau Verena sowie Hans-Jürgen Güthoff mit Ehefrau Ulrike.

Der Ablauf des Festprogramms gestaltet sich wie folgt: Ab 17 Uhr Empfang der eingeladenen Schützenvereine sowie der Ehrengäste auf dem Bauernhof Peine im Pöppelhöfenweg; Antreten der Schützen des Schützenvereins Dössel am Spielplatz in der Dorfmitte zum Abholen des Stadtkönigspaars und des Hofstaates im Finkenweg. 18 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden des Schützenvereins Dössel, Arnold Beine, und Festansprache durch den Bürgermeister der Stadt Warburg, Tobias Scherf; dann großer Festumzug mit anschließendem Festball in der Bördehalle begleitet durch die Tanzband „Genial Live“.