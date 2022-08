Starpianistin tritt in Warburg auf

Das Bretano-Orchester Frankfurt unter der Leitung von Karin Hendel und die Klaviersolistin Nami Ejiri gastieren am Samstag, 10. September, um 19.30 Uhr im Gymnasium Marianum. Karten für das Nachholkonzert aus der Saison 2021/22 sind ab Freitag, 19. August, im Infocenter auf dem Warburger Neustadtmarktplatz, Telefon 05641/922800, erhältlich.

Meisterkonzert mit Nami Ejiri und dem Bretano-Orchester am 10. September

Pianistin Nami Ejir tritt am Samstag, 10. September, beim Meisterkonzert auf.

Musikerinnen und Musiker der großen Frankfurter Sinfonie- und Opernorchester bilden das Brentano- Orchester Frankfurt. Seine Leiterin Karin Hendel war viele Jahre festes Mitglied der Violinengruppe im hr-Sinfonieorchester, bevor sie ihre Anstellung zu Gunsten des Dirigierens aufgab. Auf Meisterkursen bei Cristian Orosanu, Jorma Panula, Colin Metters und Jonathan Brett verfeinerte sie die Kunst der Orchesterleitung und arbeitete bereits mit der Filarmonia Brasov, dem Sinfonieorchester Pazardjik, der Berlin Sinfonietta, dem St.Petersburg Sinfonie-Orchester” und dem Kuopio Kaupunginorkesteri zusammen.

Für das Konzert in Warburg hat Karin Hendel Musik der Klassik und der klassischen Moderne zusammengefasst: Eine Ouvertüre und ein Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Strawinskys neoklassizistische Ballettmusik Apollon musagète und Benjamin Brittens Fantasie „Young Apollo“ für Klavier und Streicher machen das interessante und beziehungsreiche Programm aus.

Musik der Klassik und der klassischen Moderne

Die Pianistin Nami Ejiri kam 1998 nach Deutschland, um ihre Ausbildung bei dem legendären Klavierpädagogen Lev Natochenny in Frankfurt am Main zu vollenden. Zahlreiche internationale Wettbewerbspreise öffneten ihr die Türen für eine weltweite Konzerttätigkeit einschließlich solistischer Auftritte mit Orchestern in Warschau, Tokyo, Mexiko City, Lissabon – und Warburg.