Sternsinger sind in Warburg unterwegs

Der Pastoralverbund Warburg beteiligt sich an der Sternsinger-Aktion 2023. Auf diesem Foto haben die Sternsinger die Kirche in Warburg-Ossendorf im Blick.

„Kinder stärken – Kinder schützen“ - so lautet das Motto der Sternsinger-Aktion 2023. Mit den Spenden, die die Sternsingerinnen und -sänger sammeln, werden auf der ganzen Welt Projekte gefördert, in denen junge Menschen für das Leben stark gemacht und vor Gefahren geschützt werden. Das Beispielland der diesjährigen Sternsingeraktion ist Indonesien.

Auch der Pastoralverbund Warburg wirkt bei dieser Aktion mit großem Engagement mit. Die Verantwortlichen bitten um eine freundliche Begrüßung der Sternsinger an den Haustüren im Stadtgebiet und um eine von Herzen kommende Spende.

In folgenden Orten werden die Sternsinger unterwegs sein:

Bonenburg

Die Aussendungsfeier der Sternsinger wird am Sonntag, 8. Januar, um

10 Uhr in der Kirche sein; im Anschluss ziehen sie von Haus zu Haus.

Von 11 bis 15 Uhr gibt es an diesem Tag im Pfarrheim Waffeln „to go“ gegen eine Spende für die Sternsingeraktion. Ansprechpartnerinnen sind Susanne Müller und Elisabeth Ernst.

Daseburg

In Daseburg wurden die Segensgrüße „zwischen den Jahren“ im gesamten Dorf verteilt. Für alle, die ihre Spende gern persönlich abgeben möchten, stehen in der Zeit vom 2. bis 7. Januar Spendenboxen in der Gärtnerei Wecker, im Lädchen der Familie Redeker und in der Backstube Reineke bereit. Auch bei der Wort-Gottes-Feier am Sonntag, 8.1. kann gespendet werden. Ansprechpartner sind Rita Ewe und Burkhard Seck.

Dössel

Die Aussendungsfeier findet am Samstag, 7. Januar, um 14 Uhr in der Kirche statt; im Anschluss ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus. Ansprechpartner ist Benedikt Güthoff

Hohenwepel / Engar

Die Aussendungsfeier findet am Samstag, 7. Januar, im 13 Uhr in der Pfarrkirche statt. Danach ziehen die Segensboten zu den Häusern. Spendenboxen für Barspenden stehen vom 7. bis 11. Januar in der Kirche und in der Bäckerei Henke bereit. In Engar werden die Segensgrüße über die Hausbriefkästen verteilt. Ansprechpartnerinnen sind Marianne Knop und Carmen Wittkopp und für Engar Judith Tillmann.

Menne

Die Aussendungsfeier wird am Samstag, 7. Januar, um 10 Uhr im Pfarrheim sein, danach bringen die Sternsinger den Segen an die Haustüren. Ansprechpartnerinnen sind Nadine Schulze, Christina Isbrandt und Verena Stuckenbrock.

Nörde

Die Sternsinger werden im Rahmen des Morgenlobes am Sonntag, 8. Januar, um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche Nörde ausgesandt und machen sich danach auf den Weg. Ansprechpartnerin ist Merle Wiemers.

Ossendorf

Gemeinsam mit den Sternsingern aus Nörde werden die Sternsinger aus Ossendorf im Rahmen des Morgenlobes am Sonntag, 8. Januar, um 8.30 Uhr in Nörde für ihren Dienst ausgesandt. Im Anschluss ziehen sie in Ossendorf durch die Straßen. Eine Barspende ist auch über den Opferstock in der Pfarrkirche möglich. Ansprechpartnerin ist Heike Müller

Rimbeck

Am Sonntag, 8. Januar, werden die Sternsinger um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche ausgesendet und ziehen durch den Ort. Wer sich den Besuch der Sternsinger wünscht, meldet sich bitte bei

Ansprechpartnerin Claudia Fuest oder trägt sich in eine Liste im Kindergarten oder in der Kirche ein.

Scherfede

Die Sternsinger aus Scherfede werden im Sonntagsgottesdienst am

8. Januar um 10 Uhr ausgesandt werden. Alle, die sich den Besuch der Segensboten wünschen, sind gebeten, sich in Listen einzutragen. Diese liegen in der Kirche, im Kindergarten und in der Metzgerei Schröder aus. Ansprechpartnerinnen sind Heike Gronau und Ulrike Sander.

Warburg Kernstadt

Die Sternsingeraktion läuft ab Freitag, 6. Januar, in der Kernstadt Warburg.

Weitere Termine werden bekannt gegeben. Ansprechpartner sind Rudi Ryll und Reinhard Borgiel.

Welda

Die Aussendung der Sternsinger erfolgt am Samstag, 7. Januar, um

17.30 Uhr im Rahmen der Heiligen Messe. Am Sonntag, 8. Januar, ziehen die Sternsinger ab 10 Uhr durch die Straßen von Welda. Ansprechpartnerinnen sind Carolin Isermann und Susanne Menne.

Wormeln

Die Aussendungsfeier wird am Samstag, 7. Januar, um 9 Uhr in der Pfarrkirche stattfinden. Anschließend ziehen die Sternsinger durch die Straßen von Wormeln. Ansprechpartnerin ist Marlina Glade.