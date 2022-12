Stiftung aus Welda schüttet Geld für Bedürftige aus

Seit 1838, also seit 184 Jahren, existiert in Welda die Dr. Hartmann‘sche Armenstiftung. Jährlich zum Ende eines Jahres tagt der Stiftungsvorstand der Armenstiftung und berät über die Höhe der Ausschüttung.

Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen werden nach dem Willen von Dr. Hartmann jährlich und ausschließlich zu gleichen Teilen an die Pfarreien in Menne, Hohenwepel, Dössel, Großeneder, Lütgeneder und die Stadt Warburg zur Verteilung an die Bedürftigen und Armen in diesen Orten ausgezahlt.

Jeweils 250 Euro für die Begünstigten

Der Stiftungsvorstand hat in diesem Jahr entschieden, dass an den Kreis der Begünstigten jeweils 250 Euro ausgezahlt werden. Das berichtet Hubertus Kuhaupt, der Stiftungsvorsitzende und Rendant der Armenstiftung, nach der Sitzung des Stiftungsvorstands.

Ausschüttung fällt gering aus

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus seien die Erträge in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, stellt der Vorsitzende fest. Damit falle auch die Ausschüttung an die begünstigten Gemeinden geringer aus.

Hubertus Kuhaupt hofft, dass das Zinsniveau in den nächsten Jahren wieder steigen wird, so dass auch die Ausschüttungen wieder höher ausfallen können.

„ Für uns als Stiftungsvorstand ist es eine ehrenwerte Sache, das Vermächtnis von Dr. Hartmann auszuführen. “ Hubertus Kuhaupt

„Wir wissen, dass wir mit den Beträgen aus der Stiftung nur einen kleinen Beitrag leisten. Für uns als Stiftungsvorstand ist es aber - unabhängig von den Erträgen - eine ehrenwerte Sache, das Vermächtnis von Dr. Hartmann auszuführen“, so Kuhaupt.