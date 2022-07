Tauchfreunde erkunden thüringer Seen

„Bereits zum dritten Mal waren die Unterwassersportler des noch relativ jungen Vereins PaderTauchHasen aus Paderborn mit zugegen und die Tauchergruppen aus Ostwestfalen führten dort gemeinsam über 50 Tauchgänge durch“, schildert Georg Arendes, Vorsitzender der Tauchfreunde Warburg.

In den Vereinen haben sich begeisterte Hobby-Sportler zusammengeschlossen. Auch dieses Mal sind die sieben „Tauchfreunde“ und acht „PaderTauchHasen“ zum Spaß auf Tauchstation gegangen. Aber auch, um Gelerntes zu Üben.

Wer beim Tauchen zum Beispiel seinen Standort an der Wasseroberfläche markieren möchte, der tut das mithilfe einer Boje. Doch den luftgefüllten Schwimmkörper unter Wasser zu starten, muss geübt werden, erklärt Arendes. Zwei angehende Tauchlehrer seien daher mitgefahren, um weitere Praxiserfahrung zu sammeln.

Gewässer wie Twistesee oder Edersee seien zwar in der Nähe verfügbar. Doch böten sie schlechte Sichtverhältnisse, erklärt der Fachmann: „Bei einem oder eineinhalb Metern ist Schluss.“ Die thüringer Seen seien da ganz anders. Die böten viele Tiere bei guten Sichtverhältnissen. Und besondere Skulpturen.

„Besonders interessiert nahmen die Taucher die im See aufgestellten Betonskulpturen des Künstlers Arno Mesters aus Arnsberg wahr, die nun in einer Wassertiefe von acht bis zehn Metern auf einer Anhöhe im Sundhäuser See aufgestellt wurden“, sagt Arendes. „Die Figuren und das tiefe Blau des Sees erinnerte die Taucher an andere Betonskulpturen, wie sie zum Beispiel in Lanzarote oder den Florida Keys zu finden sind.“