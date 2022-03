Tempo 30 auf Warburger Klockenstraße?

Der Fußverkehrs-Check in Warburg ist beendet, die Ergebnisse sollen in Kürze auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden. Im Fokus bleibt auch die Situation an der Klockenstraße in der Warburger Altstadt.

In den vergangenen Monaten waren bei Spaziergängen und Diskussionsveranstaltungen zahlreiche Kritikpunkte von Fußgänger an der Situation in der Stadt aufgelistet und diese bewertet worden. Bei manchen Punkten des Fußverkehrs-Checks sei auch schon Abhilfe geschaffen worden, berichtete Bürgermeister Tobias Scherf am Montag im Ausschuss für Mobilität.

Wie Mobilitätsmanager Jan Kolditz weiter erörterte, sei etwa der Zebrastreifen in Höhe der Eisenhoitschule neu markiert und der Überweg auch barrierefrei gestaltet worden. Auch an der Hüffertstraße in Höhe des Krankenhauses seien Hochbords entfernt worden, damit Übergänge für Fußgänger besser zu laufen seien.

Bewegung gibt es auch beim Thema Klockenstraße in der Altstadt. Dort hatten sich zuletzt Anwohner vehement über zu viele und zu schnelle Autos beschwert. Mittlerweile gebe es Gespräche mit dem Kreis Höxter, in dessen Trägerschaft die Straße ist.

Ziel sei es, dass auf der Klockenstraße in Zukunft teilweise oder ganz Tempo 30 gilt, auch wenn es eine Kreisstraße mit überörtlicher Bedeutung sei.