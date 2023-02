Stück nach dem Roman von Daniel Kehlmann am 14. März im PZ

Warburg

Die Theatersaison in der Hansestadt wird am Dienstag, 14. März, um 20 Uhr mit dem Stück „Tyll“ im Pädagogischen Zentrum (PZ) in Warburg fortgesetzt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.