Theatersaison in Warburg geht weiter

Komödie „Kunst“ am 31. Januar im Pädagogischen Zentrum

Warburg

Die Theatersaison in der Hansestadt wird am Dienstag, 31. Januar, um 20 Uhr mit dem Theaterstück „Kunst“ fortgesetzt. Eine Komödie von Yasmina Reza, mit Heinrich Schafmeister, Leonard Lansink und Luc Feit in einer Inszenierung des Tourneetheaters „Euro-Studio Landgraf“.