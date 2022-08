Theresa Dissen aus Warburg reist nach New York

Warburg/New York

Theresa Dissen hat mit einem Text über das Technische Hilfswerk in Warburg den Journalisten-Wettbewerb der „Young Leaders“ gewonnen. Der Preis: eine Recherchereise nach New York. Am 1. August landeten zehn Jugendliche aus ganz Deutschland in der Stadt, die niemals schläft. „Und ich durfte dabei sein“, freut sich die Warburgerin.

Von Alice Koch