THW-Ortsbeauftragter Sascha Grzeschik (links) freut sich, Niklas Cramme (rechts) wieder gesund und munter in Warburg begrüßen zu können. Der 25-Jährige nahm am Einsatz des THW im Erdbebengebiet in der Türkei teil.

Foto: Verena Schäfers-Michels