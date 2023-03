Warburg-Touristen: Rekord bei Übernachtungen

Nach den von der Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 blickt Lucas Simon, der neue Touristiker der Stadt Warburg, jetzt positiv auf das Jahr 2022 zurück.

Nach seinen Angaben haben die Übernachtungszahlen sogar das Niveau vor der Corona-Krise getoppt. „Mit 106.364 Gästeübernachtungen im Stadtgebiet liegt die Zahl deutlich höher als im Vorkrisenjahr 2019“, resümiert Simon.

25,5 Prozent mehr Übernachtungen als 2019

„Eine Steigerung von 25,5 Prozent“, merkt er an. Die tatsächliche Anzahl der Übernachtungen liege sogar noch höher, da in der Statistik Beherbergungsbetriebe unter einer bestimmten Bettenanzahl nicht berücksichtigt werden, erklärt der Touristiker. Der Tourismus sei mit der Aufhebung wesentlicher Corona-Auflagen im vergangenen Jahr wieder in Fahrt gekommen.

Lucas Simon (Touristiker Hansestadt Warburg) und Carmen Rütters-Engemann (Hansestadt Warburg - Tourist-Information) sind zufrieden mit dem vergangenen Tourismus-Jahr und freuen sich jetzt auf die Frühjahrs- und Sommersaison 2023. Foto: Stadt Warburg

Im Schnitt seien in den Jahren vor Corona jährlich etwa 80.000 bis 90.000 Übernachtungen in der Hansestadt Warburg zu verzeichnen gewesen. Im Corona-Krisenjahr 2020 brachen die Übernachtungszahlen sogar auf rund 50.000 ein.

Übernachtungszahlen liegen über dem NRW-Durchschnitt

Die Zunahme an Übernachtungen in Warburg liege damit deutlich über dem Durchschnitt der Städte in Nordrhein-Westfalen, in denen die Werte weiterhin unter dem Vorkrisenniveau stagnierten, so Simon. „Insgesamt zeichnet sich somit ein sehr positives Bild für die Hansestadt Warburg ab, das es langfristig zu halten gilt“, freut sich Bürgermeister Tobias Scherf.

Zahl der Hotelbetten deutlich gestiegen

Die Trends zum Städte- und Inlandstourismus, die Reiselust nach den Corona-Einschränkungen und die deutlich gestiegene Anzahl an Hotelbetten - etwas durch das Hotel Zeitgeist - haben sich in Warburg offenbar positiv auf die Übernachtungszahlen ausgewirkt. In den berücksichtigten Betrieben steigerte sich die Bettenzahl auf 765 – im Vergleich zum Jahr 2019 bedeutet das einen Anstieg der verfügbaren Betten um rund 13 Prozent.

Hier können Gäste in Warburg übernachten Foto: Insgesamt gibt es in der Hansestadt Warburg:

7 Hotels

1 Gasthof

4 Pensionen

22 Ferienwohnungen ...

„Weitere leicht positive Effekte waren durch die documenta 15 in Kassel und das 9-Euro-Ticket zu verzeichnen“, betont Lucas Simon. Auch Carmen Rütters-Engemann von der Tourist-Information auf dem Neustadt-Marktplatz bestätigt den positiven Trend. „Gastgeberverzeichnisse und Imagebroschüren wurden verstärkt nachgefragt“, resümiert sie.

Diemelradweg und Schmetterlingssteig locken Touristen

Ein Grund, der Hansestadt einen Besuch abzustatten, sei die perfekte Anbindung an den Diemelradweg und den Schmetterlingssteig, gibt sie die Meinungen vieler Touristen wieder. „Manche entscheiden sich auch ganz spontan für einen Besuch, wenn sie das Hinweisschild an der Autobahn 44 sehen, das auf Warburgs historischen Stadtkern hinweist“, berichtet sie.

Gleichzeitig stünden die Beherbergungsbetriebe im Hinblick auf den Fachkräftemangel, die Energiekrise und die Inflation vor großen Herausforderungen. Hinzu komme, dass das Reiseverhalten der Touristen davon nicht unberührt bleibe und sich in den vergangenen Monaten gewandelt habe. Sie würden etwa am Urlaubsort weniger ausgeben.