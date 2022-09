Tragikomödie läuft im Warburger Seniorenkino

Den nächsten Film in der Reihe Seniorenkino zeigt das Warburger „Cineplex“-Kino in Kooperation mit dem WESTFALEN-BLATT am Samstag, 10. September. Zu sehen ist „Glück auf einer auf einer Scala von 1–10“. Los geht es wie gewohnt um 14 Uhr mit Kaffee und einem Stück Kuchen.

Der Film beginnt um 14.45 Uhr. Der Eintritt kostet inklusive Kaffeetrinken 6,50 Euro. Der Film erzählt mit viel Humor von einer außergewöhnlichen Freundschaft, die mit Vorurteilen gründlich aufräumt und vor allem eines feiert: das Leben an sich.

Der Leiter eines Schweizer Bestattungsunternehmens fährt bei einer Fahrt nach Montpellier einen Fahrradlieferanten an und wird ihn von da an nicht mehr los. Der Mann leidet an zerebraler Kinderlähmung und entpuppt sich als Hobby-Philosoph. Es ist eine Tragikomödie über eine ungewöhnliche Freundschaft, bei der sich die Männer durch ihre unterschiedliche Beschäftigung mit dem Tod näherkommen. Der charmante und anspruchsvolle Film kreist auch um die Frage, was Glück und ein erfülltes Leben ausmachen, und überzeugt auch in den Nebenepisoden.

Leser dieser Zeitung haben die Möglichkeit, dreimal zwei Freikarten zu gewinnen. Wer beim Seniorenkino kostenlos dabei sein will, schreibt dazu bis Freitag, 9. September, 15 Uhr, eine E-Mail an [email protected]

Die Gewinner werden informiert, die Karten liegen an der Kinokasse bereit.