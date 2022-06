Treffen der Rechenkünstler in Herlinghausen

Mathematische Knobeleien mit dem "Merge Cube" entdecken war das begehrteste Projekt bei der Schülerakademie Mathematik OWL, die nach zwei Jahren Pandemiepause auf dem Kirchberghof in Herlinghausen stattgefunden hat. 47 mathematikbegeisterte Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen aus den Kreisen Höxter, Paderborn, Lippe und Gütersloh trafen sich auf Einladung der Bezirksregierung, um sich drei Tage interessanten Themen aus allen Bereichen der Mathematik zu widmen.

47 Sechstklässler nehmen an Schülerakademie auf dem Kirchberghof teil

Philipp Kruczyk, Gymnasium Marianum Warburg, Anna Trilling, Lehramtsanwärterin am ZfsL Paderborn und Ida Unterberg vom Hüffertgymnasium Warburg, präsentieren ihre "Merge-Cube"-Räsel.

Das Konzept der Schülerakademie sieht vor, dass sich die Schülerinnen und Schüler nach einer Präsentationsrunde für ein Projekt entschieden, an dem sie zwei Tage intensiv arbeiten. Beim Projekt „Mathematik mit dem Merge Cube“ galt es, mathematische Rätsel mit Hilfe des Würfels, der aus QR-Codes besteht, zum Leben zu erwecken. Am Tablet haben die Teilnehmer mit Hilfe vorstrukturierter Schleifen verschiedene mathematische Knobeleien wie Schnellrechenaufgaben, Steckbriefe oder Zahlenfolgen selbst aufbereitet. "Geschult wurde einerseits die Werkzeugkompetenz, Apps zum Strukturieren und Lösen von Aufgaben zu nutzen, andererseits förderte das Projekt die Kreativität bei der Konzeption mathematischer Rätsel, erklärt Anna Trilling", Studienreferendarin am ZfsL Paderborn und eine der Gruppenbetreuerinnen die Idee dieses neuen Projekts.

Ganz alte Mathematik liegt dem Kryptologie-Projekt zugrunde, bei dem sich die Teilnehmer mit allen Arten von Verschlüsselungen und deren Dechiffrierung beschäftigen, von der spartanischen Skytale über den Cäsar-Chiffre bis zur Häufigkeitsanalyse bei polyalphabetischen Verschlüsselungssystemen. „Die Schüler waren so motiviert und wissbegierig, dass wir beim nächsten Mal uns auch an Matrizeninversion herantrauen würden“, resümiert Betreuer Mark Koschmieder die Ergebnisse der Gruppe. Eine Herausforderung war das Projekt auch für die Eltern, die bei der abschließenden Präsentation gut aufpassen mussten, um nachher die von ihren Kindern verschlüsselten Texte zu knacken.

Projekte den Eltern präsentiert

Die einmaligen Möglichkeiten, die die Holzwerkstatt des Kirchberghofes bietet, nutzt seit Jahren des von Lehrkräften der Gütersloher Janusz-Korczak-Gesamtschule betreute Projekt der Archimedischen Körper. So werden nicht nur deren Eigenschaften untersucht, sondern es wird auch durch den Bau von Holzmodellen regelmäßiger Körper das räumliche Vorstellungsvermögen gefördert.

Ganz analog waren auch die Teilnehmer des Projektes „Fibonacci-Zahlen“ unterwegs. Anhand von Tannenzapfen untersuchten sie Regelmäßigkeiten in der Natur, führten Regeln des Bildaufbaus auf die Fibonacci-Schnecke zurück, die dann mit Kreide auf den Hof gezeichnet wurde.

Begeistert von dem Wissensdurst und der Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler zeigte sich Rainer Menze, Mathematik-Dezernent bei der Bezirksregierung Detmold, bei seinem Besuch auf dem Kirchberghof: „Die Freude an der Mathematik, die diese Kinder mitbringen, macht Hoffnung, dass mathematisches Verständnis weiterhin gefragt ist und wir den Schülerinnen und Schülern nur Chancen geben müssen sich zu entfalten.“