Geehrt wurden für 25 Jahre: Klaus Dierkes, Dieter Faber, Dieter Fastabend, Wolfgang Janzen, Lothar Jonietz, Heiko Meister, Hubertus Mundus, Martin Pecher, Tobias Rebmann, Jens Rose, Markus Rosenberg, Michael Schauf, Ludger Scholz, Paul Ahrens, Thomas Genau, Hermann Halekoh, Roland Hartmann, Klaus Jolmes, Dietmar Moors und Hans-Jürgen Scholand.

Für 40 Jahre: Wolfgang Dirkes, Manfred Hahne, Ludger Hahues, Karl-Heinz Lahmer, Ulrich Wieners, Hubert Buthe, Stefan Frechen, Elmar Legge, Werner Rebmann, Willibernd Schröder und Wilhelm Wintermeyer.

Für 50 Jahre: Robert Berendes, Alfons Schachta, Willi Thomas, Johannes Wasmuth, Ferdi Müller, und Wolfgang Rüsing.

Bei der Jahreshauptversammlung sind zahlreiche Schützen für ihre langjährige Treue ausgezeichnet worden. Foto: Schützenverein St. Sebastian Peckelsheim

Für 60 Jahre: Willi Hoffmann und Friedhelm Sake.

Zudem wurden für 70 Jahre Vereinstreue: Georg Behler und Johannes Ewe geehrt. Johannes Ewe ist zudem viertältestes Mitglied des Vereins.

Geschäftsführender Vorstand wiedergewählt

Bei den Neuwahlen des Vorstandes wurde der geschäftsführende Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Daniel Dreker als Oberst und Vorsitzender, Guido Schmidt als 1. Hauptmann und 2. Vorsitzender, Patrick Tomberg als Feldwebel und Kassierer. Ebenso blieb Andreas Rother stellvertretender Kassierer. Schriftführer ist nun Marvin Striewe, der Norbert Stiene-Nymphius nach 27 Jahren im Amt ablöst. Sein Stellvertreter ist Tobias Baacke.

Zum 2. Hauptmann wählte die Versammlung Michael Götte. 1. Fähnrich wurde Daniel Stiene, der Karsten Jäger ablöst, 2. Fähnrich ist nun Tobias Rebmann, der Hansi Greitemeier folgt. Das Amt des Schießmeisters übernimmt Thorben Vössing von seinem Vater Hubertus Vössing. Königsoffiziere sind jetzt Rüdiger Geissen und Dominik Stiene.

Schützenfest wird vom 25. bis 27. Juni gefeiert

Den weiteren Vorstand bilden: Christian Schumacher, Daniel Rebmann, Hansi Greitemeier, Johannes Kenter, Klaus Dierkes, Markus Hagemeier, Peter Legge, Gerd Boblest, Matthias Müller, Mario Schulte, Stefan Gördemann, Marco Löseke, Sören Ihmor, Norbert Stiene-Nymphius, Lukas Nymphius, Patrick Happe, Christophe Greitemeier, Jonas Greitemeier, Dennis Stolte, Christopher Schäfers, Sebastian Müller und Niklas Striewe.

Ausgeschieden sind Ludger Ernst, Karsten Jäger, August Gruttmann, Hubertus Vössing und Christof Vornholt.

Zudem wurden die Termine des Vereins bekannt gegeben. Die Schützen feiern in diesem Jahr den Kompanienachmittag am Samstag, 11. Juni, den Schießtag am Mittwoch, 15. Juni, sowie das Schützenfest von Samstag, 25. Juni, an bis Montag, 27. Juni.