Trommel hängt am Haken

Dreieinhalb Stunden dauerte es am Montag, dann hing die 130 Jahre alte, zehn Tonnen schwere und 14 Meter lange Stautrommel des Trommelwehrs zwischen Germete und Warburg am Haken. Millimeter für Millimeter hob Holger Kaan von der Firma Hartinger den Koloss mit dem Kran aus der Diemel auf eine angrenzende Wiese. Jetzt steht dort eine Generalüberholung an.

Das Trommelwehr in der Diemel hat gleich mehrere Funktionen. Durch das Bauwerk sind die Stadtwerke in der Lage, bei Hochwasser der Diemel Pegelstände von etwa 1,50 Meter auszugleichen, indem der Altarm der Diemel, die so genannte kleine Diemel, weiter geflutet wird. Daneben sorgt das Trommelwehr auch dafür, dass das Wasser im Werkgraben bleibt und die Wasserkraftanlage zur Stromerzeugung in Höhe des Waldbades antreibt. „Ohne das Trommelwehr läuft der Werkgraben leer“, berichtet Sebastian Maicher, Wassermeister der Stadtwerke, der die Arbeiten koordiniert hatte.