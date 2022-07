Über das Warburger Kombibad reden

Kernstadtgespräch: CDU möchte Meinung der Bürger in der Hansestadt hören

Prof. Dr. Günter Wilhelms von der Theologischen Fakultät Paderborn wird das Gespräch am Montag, 1. August, moderieren.

Beginn ist um 19 Uhr im Veranstaltungsraum der Vereinigten Volksbank in Warburg, Hauptstraße 66-68 (Nebeneingang Desenbergstraße). Nicht im Arnoldihaus, wie zunächst angekündigt worden war. „Die CDU Warburg freut sich auf viele interessierte Bürgerinnen und Bürger“, betont Vorsitzende Heike Kaebsch.

CDU will Position beziehen

Der CDU-Ortsverband Warburg will deutlicher als bislang Position zum Thema Kombibad beziehen. Speziell zu diesem Thema soll das erste Kernstadtgespräch stattfinden. Den Christdemokraten gehe es insbesondere darum, Meinungen und Anregungen von interessierten Bürger zu sammeln, um diese mit in die politische Meinungsbildung aufnehmen zu können, so CDU-Ratsherr Wolf-Rüdiger Mutter.

Die Kernstadtgespräche mit den acht CDU-Ratsvertreterinnen und Vertretern sollen in unregelmäßigen Abständen zu einer Dauereinrichtung für die politische Meinungsbildung und Bürgerbeteiligung werden.