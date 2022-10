Über Germete nach Nordhessen

Der hessische Landesbetrieb „Hessen Mobil“ hat Anfang September mit der Erneuerung der von Warburg und Welda kommenden Landesstraße 3075 in der Ortsdurchfahrt von Volkmarsen begonnen. Eine Fertigstellung wird erst 2024 erfolgen. Doch jetzt gibt es weitere Umleitungen, teilt Warburgs Mobilitätsmanager Jan Kolditz mit.

Die Zufahrt zum Volkmarsener Krankenhaus ist sowohl von Warburg als auch von Volkmarsen aus weiter möglich. Von Warburg aus gesehen ist dort aber ab Montag Schluss mit der Weiterfahrt. In den Stadtkern geht es nicht mehr.

Zum Wochenende hin werden die Arbeiten im ersten Abschnitt in der Gerichtsstraße zwischen Kreisverkehr und Wittmarstraße abgeschlossen und die Absperrungen rücken einen Abschnitt weiter in Richtung Warburg. An diesem Montag wird daher der bislang noch geöffnete zentrale Kreuzungsbereich zwischen Warburger Straße, Wittmarstraße und Wiedelohweg voll gesperrt.