Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am späten Montagabend auf der Hauptstraße in Warburg ereignet.

Zu dem Unfall kam es am zweiten Weihnachtstag gegen 23 Uhr auf der Hauptstraße, oberhalb der Einmündung zur Sternstraße. Ein 80-jähriger Mann aus Warburg fuhr mit seinem grauen Nissan in Richtung Paderborner Tor. Er kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden weißen Opel.

Nissan-Fahrer schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß kippte der Nissan des 80-Jährigen und landete auf der Fahrerseite. Der Fahrer konnte sich anschließend selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien, musste allerdings aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in das Helios-Klinikum gebracht werden, wo er stationär verblieb.

Opel wirft Verkehrszeichen um

Der Opel wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen ein Verkehrszeichen geschoben, welches anschließend umfiel und dadurch beschädigt wurde. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein örtliches Unternehmen abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.