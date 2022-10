Umleitung in Scherfede endet zu Weihnachten

Schon seit dem Ende der Sommerferien können die Schulbusse der Linie 502 nicht wie gewohnt in Scherfede die Haltestellen „Walme“, „Auf der Ware“, „Clemens-Schäfer-Straße“ und „Trift“ anfahren. Zu Weihnachten soll das vorbei sein.

Erschließungsarbeiten am Neubaugebiet „Schwarzer Weg“ kommen voran

Wegen der Erschließung des Baugebietes Schwarzer Weg in Scherfede (hier ein Foto vom August 2022) mussten Bushaltestellen gestrichen werden. Der Zustand soll sich bald verbessern.

Alle Schülerinnen und Schüler müssen seitdem die Ersatzhaltestelle „Neues Viertel“ an der B7 nutzen. Der Grund für die Einschränkungen im Busverkehr ist eine größere Baumaßnahme der Stadtwerke Warburg zur Erschließung des Neubaugebiets „Schwarzer Weg“.

Im Rahmen der Netzerweiterung muss die Trift punktuell an mehreren Stellen geöffnet werden. Die dadurch geschaffenen Engstellen können die großen Busse nicht passieren. Die Stadtwerke Warburg haben aber nun mitgeteilt, dass die Baumaßnahmen bis zum Jahresende abgeschlossen sein werden. Der normale Schulbusverkehr an den in der Trift gelegenen Haltestellen startet daher wieder nach den Weihnachtsferien.

Ab diesem Zeitpunkt kann auch ein seitens der Elternschaft geäußerter Wunsch umgesetzt werden: Die bestehenden Fahrwege der Schulbuslinie 502 werden so angepasst, dass nach jeder Schulstunde eine direkte Verbindung zur Haltestelle „Walme“ in Scherfede-West besteht.