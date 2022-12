Unbekannte dringen in Warburg in ein Geschäft ein

Einbrecher haben sich gewaltsamen Zutritt zu einem Geschäft in Warburg verschafft. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich.

Unbekannte sind in Warburg in ein Geschäft eingebrochen.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Montag, 5. Dezember, auf Dienstag, 6. Dezember, in einem im Erdgeschoss an der Hauptstraße, unterhalb des Gebrüder-Warburg-Platzes, befindlichen Einzelhandelsgeschäft.

Nach ersten Ermittlungen brachen die unbekannten Täter in das Ladenlokal ein und durchsuchten dieses anschließend.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hauptstraße in Warburg feststellen können oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.