Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Warburg

Warburg

Bislang unbekannte Täter haben in Warburg einen Zigarettenautomaten gesprengt. Dabei erbeuteten sie Bargeld, wie die Kreispolizeibehörde Höxter am Dienstag mitteilte. Anwohner der Siedlung am Stiepenweg hatten am Montag gegen 23.40 Uhr einen lauten Knall gehört.

