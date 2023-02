Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 24. Februar, zwischen Breuna und Wettesingen schwebt ein Autofahrer aus Warburg in Lebensgefahr. Ein Mann aus Breuna erlitt schwere Verletzungen.

Der Fahrer des silbernen Opel Corsa hat am Freitag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kollidierte mit einem VW Tiguan.

Gegen 14.35 Uhr war ein 25-Jähriger aus Warburg mit seinem Opel Corsa auf der Landesstraße 3312 von Breuna kommend in Richtung Wettesingen unterwegs.

Zusammenstoß mit VW Tiguan

Die Polizei vermutet, dass er zu schnell fuhr und aus diesem Grund die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Kleinwagen geriet zunächst auf die rechte Fahrbahn-Bankette und driftete dann zur Mitte der Fahrbahn zurück. Dort kollidierte der Opel Corsa mit einem entgegenkommenden VW Tiguan.

Der eingeklemmte VW-Fahrer ist von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit worden. Foto: Feuerwehr Breuna

Der Fahrer des Opel Corsa erlitt durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Autofahrer

Der 64-jährige Fahrer des VWs wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Der schwer verletzte Mann aus Breuna konnte von der Feuerwehr mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Auto befreit werden.

Zwei Rettungswagen brachten die zwei Schwerverletzten in das Krankenhaus Warburg und ins Klinikum nach Kassel.

Die Strecke zwischen Breuna und Wettesingen war bis circa 17.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Strecke.

An dem Opel Corsa entstand nach Polizeiangaben ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Den Schaden an dem VW Tiguan schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.