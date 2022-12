Unterstützung für Mittagstisch in Warburg

Für Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit ist es oft schwer, wieder zurück ins Berufsleben zu finden. Sie können aber unabhängig von Behörden und Sozialleistungen werden, wenn es Bedingungen gibt, unter denen sie gut unterstützt und begleitet werden können. Hier setzen das Jobcenter Kreis Höxter, die Beratungsstelle Warburg der Diakonie und die evangelischen Kirchengemeinden im Altkreis Warburg an.

Seit 1. September 2019 arbeitet Michael Mletzko und seit 1. November 2021 Marcus Dropp, gefördert vom Jobcenter, für die Diakonie in Warburg, die ihnen nicht nur einen Arbeitsvertrag, sondern auch das Gefühl einer „beruflichen Heimat“ gibt und ihnen helfend zur Seite steht.

Die beiden Mitarbeiter unterstützen den Mittagstisch in Warburg und in Rimbeck, sie sammeln Lebensmittel und helfen bei der Ausgabe. Außerdem unterstützen sie die Diakonie bei Aktionen wie der Warburger Oktoberfestwoche beim Auf- und Abbau sowie beim Waffeln backen, und sie übernehmen Hausmeistertätigkeiten – sie sind also überall da, wo sie gebraucht werden. Aufgrund erschwerter Lebensbedingungen konnten beide dem ersten Arbeitsmarkt langfristig nicht zur Verfügung stehen.

30 Stunden die Woche im Einsatz

Möglich wurde die berufliche Wiedereingliederung durch die Fördermöglichkeiten im Rahmen des Teilhabechancengesetzes. Bei ihrer Rückkehr ins Arbeitsleben werden sie von Bettina Schlesinger von der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gecoacht. „Wir fühlen uns von ihr sehr gut beraten“, erklären sie.

Mit viel Einsatz haben es die beiden geschafft, sich aus schwierigen Lebensphasen erfolgreich zurück in das gesellschaftliche Leben zu arbeiten. Sie konnten nun beide den Umfang ihrer Stellen von 22 auf 30 Stunden wöchentlich aufstocken. Für die Aufstockung der Stunden hat das Presbyterium der Kirchengemeinde Diakonie-Gelder freigegeben. Zudem steht Pfarrerin Patrizia Müller den beiden Mitarbeitern seelsorglich und bei lebenspraktischen Fragen zur Seite.

Chance auch für Arbeitgeber

„Eine gute vernetzte Zusammenarbeit aller Beteiligten hilft Menschen, sich auch nach schwierigen Lebenssituationen wieder zurechtzufinden und nach und nach ihr Selbstbewusstsein und die Arbeitskraft zurückzugewinnen“, sind sich Sigrid Wichmann (noch bis Februar Geschäftsführerin Jobcenter Kreis Höxter) und Astrid Schäfers (Leitung Diakonie Warburg) einig.

Arbeitgeber, die sich vorstellen können, solchen Menschen eine Chance zu geben, können sich an das Jobcenter Kreis Höxter wenden. Ansprechpartner Ralf Kusserow ist unter Tel. 05271/ 6995-508 oder E-Mail: [email protected] zu erreichen.