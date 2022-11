Verena Güthoff führt die CDU in Dössel

Der scheidende Vorsitzende ließ es sich nicht nehmen und übernahm, bevor die Neuwahlen durchgeführt wurden, die Ehrung langjähriger Mitglieder. „Die vergangenen zwei Jahre waren in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd. Zum einen bestimmte die Coronapandemie, jetzt die Energie- und Inflationskrise sowie der Krieg in der Ukraine uns alle“, sagte Michael Stickeln.

Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie konnte die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen erst jetzt durchgeführt werden, und deshalb freute sich Michael Stickeln ganz besonders auch, die bereits vergangenen Ehrungen aus den Jahren 2020 sowie 2021 nachzuholen. Geehrt wurden: Willi Zwinge (50 Jahre, jetzt 52 Jahre), Ludwig Pöppe (40 Jahre), Werner Ernst (25 Jahre, jetzt 26 Jahre), das Ehepaar Josef und Walburga Güthoff (jeweils für 25 Jahre, jetzt 27 Jahre) sowie Markus Güthoff (25 Jahre).

Der CDU Ortsverband-Dössel hat kürzlich auf seiner Jahreshauptversammlung langjährige und verdiente Mitglieder geehrt (von links): Landrat Michael Stickeln, Josef Güthoff (25 Jahre), Walburga Güthoff (25 Jahre), Markus Güthoff (25 Jahre), Inge Güthoff, Anton Güthoff, Willi Zwinge (50 Jahre), Ludger Pöppe (40 Jahre), Ortsvorsitzende Verena Güthoff. Es fehlt: Werner Ernst (25 Jahre); die Ehrung wird durch den neuen Vorstand in kleiner Runde nachgeholt Foto: CDU

Stickeln sprach allen Geehrten seinen Dank für die lange Treue aus und lobte das Engagement jedes Einzelnen. „Ihr seid eine Bereicherung für den CDU-Ortsverband Dössel und soweit ich mich erinnern kann, fehlte kaum einer von euch auf einer Versammlung“, bedankte sich Stickeln. Michael Stickeln übergibt das Amt nun in jüngere Hände. Verena Güthoff wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Für die 34-jährige Versicherungskauffrau ist die Parteiarbeit längst kein Neuland mehr. Seit vielen Jahren engagiert sich Verena Güthoff in vielen CDU-Vorständen sowie Vereinigungen, kennt die Ratsarbeit und ist damit sehr gut auch über den Kreis Höxter hinaus vernetzt.

„Staffelstab“ in jüngere Hände übergeben

Stickeln freut sich darüber den „Staffelstab“ in junge, kompetente und engagierte Hände zu übergeben und wünscht dem neuen Vorstand von Herzen alles Gute sowie viel Erfolg. Stadtverbandsvorsitzender Rainer Kobusch gefällt es, dass mit Verena Güthoff eine zweite Frau im Stadtgebiet Warburg den Vorsitz und somit die Verantwortung eines Ortsverbandes übernimmt und wünscht ihr gutes Gelingen. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Christoph Michels gewählt. Als Schriftführer wählte die Versammlung Patrick Behne, beide sind ebenfalls erstmalig in den Vorstand gewählt worden. Markus Güthoff und Niklas Kluge wurden ebenfalls neu in den Vorstand als Beisitzer gewählt. Eugen Behne, Hans-Jürgen Güthoff sowie Jens Vogt setzen ihre Arbeit als Beisitzer fort. Anton Güthoff, bisheriger Stellvertreter von Michael Stickeln, zieht sich in die zweite Reihe zurück und wird dem Vorstand als erfahrener Kommunalpolitiker mit Rat und Tat als Beisitzer weiterhin zur Seite stehen.

Viel Lob für Anton Güthoff

Michael Stickeln lobte seinen scheidenden Stellvertreter, Anton Güthoff, auf den immer stets Verlass war, denn er hielt ihm stets den Rücken frei. Stickeln bedankte sich herzlich bei Anton Güthoff für seine großartige Unterstützung und Zusammenarbeit. Auch seine Ehefrau, Inge Güthoff, ist als langjährige Schriftführerin aus dem Vorstand ausgeschieden. Als Dank und Anerkennung wurde durch die neue Vorsitzende ein Blumenstrauß überreicht.

Hohe Investitionen in Dössel

In den neu geschaffenen Räumlichkeiten von Familie Froberg „La Masseria“ informierte Landrat Stickeln über die aktuelle politische Lage und erwähnte einige wichtige Eckpunkte zum aufgestellten Kreishaushalt. Anton Güthoff berichtete über die aktuellen Projekte im Ort, wie der Anbau des Feuerwehrgerätehauses, dem Neubau des Dorfgemeinschaftshauses sowie über die Planung eines Kolumbariums mit einem anschaulichen Modell. Er freute sich, dass er solch hohe Investitionen für seinen Heimatort Dössel bereitstellen konnte. Mit Blick auf die Kostenentwicklung der vergangenen zwei Jahre wären aus heutiger Sicht solche Investitionen in Zukunft undenkbar gewesen. Er ist froh, dass er alles noch zur richtigen Zeit in die Wege geleitet hat.