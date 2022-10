Vertreter wird in Ossendorf zum Frauenheld

Warburg-Ossendorf

Esoterisch wird es an diesem Samstag- und Sonntagabend in der Heinberghalle. In dem humorvollen Dreiakter „Casanova’s Comeback“ bringt Rückführungsexperte Adrian von Kleist, dargestellt von Rüdiger Fischer, durch Hypnose den Versicherungsvertreter Ralf Boring (Stefan Kleinhans) in sein früheres Leben zurück und löst damit zahlreiche Verwirrungen aus. Am Freitag war die Vorab-Premiere des neuen Schwanks der Ossendorfer Laienschauspieler.

Von Verena Schäfers Michels