Viele Bauern machen Verlust

Schweinehalter büßen mehrere 10.000 Euro ein – Preisverfall trifft auch Mäster in OWL

Berlin/Warburg

Die große Mehrheit der hauptberuflichen Bauern in Deutschland hat nach Schätzung der Landwirtschaftskammern in diesem Jahr Verluste geschrieben. Besonders betroffen sind in OWL die Schweinezüchter. Hier liegt das Einnahmeminus bei mehreren 10.000 Euro.

Von Paul Edgar Fels und Carsten Hoefer