Vier Top-Absolventen aus dem Kreis Höxter geehrt

IHK zeichnet die 106 besten Auszubildenden in Ostwestfalen aus

Kreis Höxter

Die 106 erfolgreichsten Absolventinnen und Absolventen der Abschlussprüfungen in der beruflichen Ausbildung Winter 2021/2022 und Sommer 2022 der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) sind am Dienstag von IHK-Präsident Jörn Wahl-Schwentker und IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke für ihre hervorragenden Leistungen in Bad Oeynhausen geehrt worden. Unter den Geehrten befinden sich auch vier Auszubildende aus dem Kreis Höxter.