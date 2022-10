Vom Ich zum Wir am Warburger Gymnasium Marianum

Die neuen Fünftklässler am Warburger Gymnasium Marianum, rund 80 Schülerinnen und Schüler, haben in diesen Tagen bei Klasse(!)n-Gemeinschaftstagen am Waldinformationszentrum Hammerhof in Scherfede erfolgreich Teambuilding betrieben. Alles unter dem Motto „Vom Ich zum Wir“.

Klasse(!)n-Gemeinschaftstage der neuen Fünftklässler am Hammerhof in Scherfede

Teambuilding am Waldinformationszentrum Hammerhof in Scherfede: Die neuen Fünftklässler am Gymnasium Marianum haben gemeinsam aus einem Haufen Holz ein Fachwerkhaus gebaut.

Sie stehen am Beginn ihres gymnasialen Weges am Marianum: die neuen Fünftklässler. Rund 80 Schülerinnen und Schüler aus Warburg, der Börde und den umliegenden Gemeinden Nordhessens. Viele von ihnen kennen sich kaum, verbringen aber nun ihre Schulzeit miteinander an ihrer neuen Schule. Vom Nebeneinander in den drei Klassen zum Miteinander zu kommen und aus einem „zusammengewürfelten Haufen“ von Schülerinnen und Schülern ein Team zu formen, das sich auf seinem gemeinsamen Lernweg gegenseitig stützt, das ist in diesem Jahr die Aufgabe der Klassenleitungen Wittig (5c), von Detten (5b) und Riepen (5a).

Auf diesem Weg vom „Ich zum Wir“ voran zu kommen, lautete also die Devise der drei Klassen, die sich an drei Tagen auf zum Waldinformationszentrum Hammerhof gemacht haben, dem langjährigen Kooperationspartner des Marianum. Denn der erste gemeinsame Wandertag der neuen „Kleinen“ am Warburger Gymnasium wird als Klasse(!)n-Gemeinschaftstag bewusst als Maßnahme zur Stärkung der Klassengemeinschaft und des Teambuildings genutzt. In der letzten Septemberwoche absolvierten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Marianum hier einen erlebnispädagogischen Parcours unter der Leitung von Joseph Schwiddessen, ebenfalls ehemaliger Marianer und Student der Forstwirtschaft an der Georg-August-Universität zu Göttingen und aktuell Praktikant am Waldinformationszentrum.

Brücke bauen über den Hammerbach

Die „Nüsse“ die es bei kaltem aber klarem Spätsommerwetter im bunten Herbstwald zu knacken galt, waren der Bau eines Fachwerkhäuschens aus einem Haufen Balken, die Konstruktion einer Brücke über den nahe gelegenen Hammerbach aus einem Stapel Bretter und ein Mikado, bestehend aus einer wirren Menge großer Äste. Lösbar waren alle Aufgaben nur in gemeinsamer Planung und gegenseitig abgestimmter Durchführung.

Die Erkenntnis, nur in Gemeinschaft, Probleme lösen zu können, zusammenhalten und -arbeiten zu müssen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen - in gegenseitigem Respekt und Rücksichtnahme aufeinander - haben sich die Mädchen und Jungen erfolgreich und mit viel Spaß und Einsatz während der dreistündigen Veranstaltung selbst erarbeitet. „Das war die schönste Schulfahrt, die ich in Corona-Zeiten bislang gemacht habe“ lautete das Fazit eines Neu-Marianers.

Insofern waren die Klasse(!)n-Gemeinschaftstage auch in diesem Jahr nach einhelliger Meinung aller Beteiligten erfolgreich und wirklich „klasse“.