Das Einsatzspektrum der 34 Kameraden umfasste in dieser Zeit „so gut wie alle Bereiche“: von Brandeinsätzen mit Menschenleben in Gefahr über Alarmierungen zu Brandmeldeanlagen bis zur Unterstützung bei ABC-Einsätzen. Aufgrund der Lage an den Bundesstraßen B 252 und B 241 sei es auch wieder vermehrt zu Einsätzen bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen gekommen.

Der Jahresrückblick für die Jahre 2020 bis 2022, vorgetragen durch den stellvertretenden Löschgruppenführer Markus Wasmuth, zeigte zudem auf, dass auch die Löschgruppe Hohenwepel von Corona getroffen war. Viele Veranstaltungen und Übungen konnten nicht wie gewohnt organisiert werden.

Kameraden bilden sich weiter

Dennoch ließen die Mitglieder der Löschgruppe diese Zeit nicht ungenutzt. Feuerwehrleiter Jürgen Rabbe zeichnete diejenigen Kameraden aus, die in den vergangenen drei Jahren Lehrgänge und Seminare absolviert hatten. Urkunden erhielten: Wolfgang Ludwig (Online-Seminar „Falsche Taktik – Große Schäden“), Daniel Strathaus (Online-Seminar „Strömungspfade bei Gebäudebränden“), Julien Strathaus und Marvin Dirks (Truppführerlehrgang), Daniel Strathaus (Lehrgang „Ausbilder in der Feuerwehr“), Magnus Göke (Brandmeisterlehrgang), Josef Brenke-Steffens und Michael Stromberg (Truppmann-Modul 1) sowie Philipp Buren und Rene Schulze (Atemschutzgeräteträger).

Für die Teilnahme an Leistungswettkämpfen wurde das Leistungsabzeichen in Bronze an Michael Stromberg und Josef Brenke-Steffens, in Silber an Philipp Buren und in Gold an Moritz Wiemers verliehen.

Jubilare bei der Feuerwehr Hohenwepel

Für langjährige Mitgliedschaft konnten im Feuerwehrgerätehaus ebenfalls zahlreiche Urkunden ausgehändigt werden. Entgegen nahmen sie Magnus Göke (20 Jahre), Michael Ricken, Daniel Strathaus, Stefan Wieners, Tobias Strathaus, Carsten Ricken, Markus Wasmuth (25 Jahre), Frank Hillebrand, Udo Wiemers, Volker Wiemers, Andreas Schiffer (30 Jahre), Ansgar Eickmeier, Herbert Dewenter, Wolfgang Ludwig (35 Jahre), Ulrich Brechtken, Günter Henke (40 Jahre), Johannes Hellmuth (45 Jahre), Hubert Brechtken, Johannes Strathaus und Heinrich Wasmuth (50 Jahre).