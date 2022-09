Vorstand des Arche-Fördervereins Warburg wiedergewählt

Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Lediglich der Posten der Schatzmeisterin wurde von Claudia Gutsche-Stohldreier an Ilina Rose übergeben. Zweiter Vorsitzender bleibt Ingo Jürgens, Schriftführer bleibt Paul Reimer.

Trotz der massiven Einschränkungen der Aktionen, die in den letzten zwölf Monaten coronabedingt auf ein Minimum reduziert werden mussten, konnte der Förderverein dem Archekindergarten für dieses Jahr wieder finanzielle Unterstützung für diverse Projekte zusagen.

„Ohne unseren Förderverein könnten wir aktuell Maßnahmen wie 'Felix Fit' nicht finanzieren“ wird die Leitung des Familienzentrums Arche, Julia Koch, in der Pressemitteilung zitiert. Neue Projekte sind derweil in der Planung, wie der Ausbau des Fallschutzes um die Spielgeräte im Arche-Garten oder die Bereitstellung von Obst in allen Gruppen.

Für das kommende Jahr plant der Förderverein neben dem Waffelstand im Warburger Herkulesmarkt und dem Altstädter Weihnachtsmarkt eine besondere Veranstaltung. „Am 8. November 2023 haben wir das Heeresmusikkorps Kassel in der Warburger Stadthalle zu Gast“, freut sich der Vorstand.

Dennoch sei man auch auf der Suche nach Nachwuchs: Drei der fünf Vorstandsmitglieder hätten gar kein Kind mehr im Kindergarten.