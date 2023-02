Im Jubiläumsjahr des Kulturforums tritt Kabarettistin Lioba Albus alias Mia Mittelkötter (bekannt aus der ARD „Ladies Night“) um 20 Uhr mit ihrem aktuellen Solo-Programm „Mia – eine Weltmacht mit 3 Buchstaben“ auf.

In ihrem Programm besteht die Welt aus Göttern und Göttinnen, Fachmännern und Fachfrauen, Königinnen und und Königen. Jeder hält sich für gebildet und ist oft nichts weiter als eingebildet. Teilen ohne etwas abzugeben, das ist der neue Volkssport: mitteilen, einteilen und vor allem austeilen.

Mia verteilt rote Karten

Aus jeder Meinung wird ein Standpunkt. Und ein Standpunkt wird schnell zum Kriegsschauplatz. Da wird gestritten, gedroht und beleidigt. Zeit für Mia, als erprobte Schiedsrichterin einzugreifen, jedes Foul zu pfeifen und rote Karten zu verteilen.

In gewohnter Nonchalance holt Mia Mittelkötter arrogante Zeitgenossen vom hohen Ross und setzt sie auf das Kindertöpfchen, auf das sie gehören. Denn sie weiß: im vollen Galopp ist schlecht Windel wechseln.

Temporeiche Rollenwechsel

In temporeichem Rollenwechsel bekommen in ihrer Welt der Selbstüberschätzer alle eine Plattform. Die Grillstudiobesitzerin Witta, die Speeddaterin Josefine, der Ranger Rudi und der auf den Hund gekommene Promillphilosoph Detlev. Und wenn den Zuschauern von so viel grundloser Selbstüberschätzung der Kopf schwirrt, dann schafft Mia wieder Ordnung, denn eine weiß wirklich Bescheid und das ist wie immer die flinkste Zunge aus dem Sauerland: Mia Mittelkötter, die Weltmacht mit drei Buchstaben.

Viele Facetten der Darstellung

In ihrem Programm schlüpfte sie von einer Rolle in die nächste mit Perücken- und Kleidungswechsel. So demonstrierte sie, wie viele Facetten der Darstellung sie als Kabarettistin darbieten kann. Und das Ganze verpackt sie mit sehr viel Sprachwitz und sie gelangt zu ihrem Fazit: „Man kann es hinkriegen, bei all dem Quatsch, der so passiert, noch zusammen zu lachen!“

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in Warburg in der Buchhandlung Podszun und in der Weinhandlung Messina oder sie können verbindlich reserviert werden: [email protected].

Die Veranstaltung findet unter den dann geltenden Bedingungen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW statt.