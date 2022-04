Wahre Eldorados für Gartenfreunde

Gut bestückt und gut besucht waren die Pflanzenflohmärkte in Borgentreich und Warburg-Hohenwepel . Von der südamerikanischen Oka, über Tomaten, Chili, Kräutern, Samen, Zimmerpflanzen bis hin zur Dekoration für Heim und Garten war für jeden etwas dabei.

Pflanzenflohmärkte in Borgentreich und Hohenwepel locken hunderte Besucher

Etwa 22 Stände waren am Steinernen Haus am Samstag in Borgentreich aufgebaut. Der Pflanzenflohmarkt wurde dort zum 20. Mal von der BI Lebenswertes Bördeland und Diemeltal und der Landschaftsstation Kreis Höxter ausgerichtet. „Wir sind mit der Resonanz nach zwei Jahren Corona-Pause sehr zufrieden“, sagt BI-Mitglied Georg Sandten.