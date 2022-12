In der Warburger Innenstadt haben unbekannte Täter am Mittwochabend mutwillig mehrere Autos beschädigt.

In der Warburger Innenstadt wurden an vier parkenden Autos die Außenspiegel beschädigt.

An insgesamt vier parkenden Autos wurden laut Polizei die Außenspiegel zerstört. Die Taten ereigneten sich am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr im Bereich der Sternstraße und des Puhlplatzes.

So wurden an der Sternstraße, in der Nähe zur Einmündung Rotthof, insgesamt drei Autos angegangen. Bei einem parkenden weißen Audi und einem schwarzen Fiat wurde jeweils der rechte Außenspiegel erheblich beschädigt. Bei einem ebenfalls dort stehenden schwarzen Mini wurden sogar beide Außenspiegel angegangen und zerstört.

Lack der Kofferraumklappe zerkratzt

In unmittelbarer Nähe wurde darüber hinaus am Puhlplatz ein parkender schwarzer Porsche angegriffen. Hier wurde nicht nur der rechte Außenspiegel demoliert, sondern auch der Lack der Kofferraumklappe zerkratzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden an allen Fahrzeugen im hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Das Kriminalkommissariat der Polizei Warburg fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte feststellen können? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter Telefon 05271/9620 entgegen.