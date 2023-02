Warburg: Ausstellung der Brüder Behre im Seniorenzentrum St. Johannes

In der Zeit des Wirtschaftswunders ging es für alle "über den Brenner" nach Italien, auch für die Brüder Behre. Ihre Impressionen aus dem Süden bannten Gustav Behre (linkes Bild) und Karl Behre (rechtes Bild) auf die Leinwand. Karl Behres' Sohn Michael Behre (rechts) verschaffte einen Einblick in das Schaffen seines Vaters und seines Onkels. Geschäftsführer Thomas Behrens und Monika Volkmann (Leiterin Sozialer Dienst) freuen sich, die Ausstellung bis nach Ostern im Erdgeschoss des Sankt-Johannes-Seniorenzentrums in Warburg präsentieren zu dürfen.

Foto: Verena Schäfers-Michels