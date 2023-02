Während des letzten halben Jahres wurden Strom-, Wasser- und Medienleerrohre sowie die Leitungen zur Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser verlegt, informiert die Stadt Warburg in einer Pressemitteilung.

Der Schmutzwasserkanal wurde mittlerweile an das Bestandsnetz angeschlossen. Für das Niederschlagswasser wurde ein Kaskadenbecken errichtet. Auch die Straßenbeleuchtung ist installiert worden. Zudem wurde der Gehweg der angrenzenden Trift erneuert.

„Jedes der Grundstücke ist mit einem Unterflur-Wasseranschluss ausgestattet, sodass bereits in der Bauphase der Zugang zum Wasser gegeben ist“, erklärt Markus Engemann, Mitarbeiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung der Stadt Warburg.

Bauplätze an Strom- und Wasserversorgung angeschlossen

Dabei sitzt die Wasseruhr in einem Schacht, welcher kurz hinter der Grundstücksgrenze eingebaut ist, sagt er.

Für die Strom- und Telekommunikationsversorgung sei ebenfalls bereits eine Installationssäule auf jedem Grundstück vorgesehen, in der sich auch der Stromzähler befindet.

Stadt Warburg verspricht keine langen Wartezeiten bei Errichtung der Hausanschlüsse

„Durch die vorhandenen Versorgungsleitungen inklusive Zähler entfallen die aktuell langen Wartezeiten bei der Errichtung der Hausanschlüsse“, betont Engemann. Das Betreten des Gebäudes, zum Beispiel zum Ablesen der Zähler oder zum Zählerwechsel, sei somit nicht mehr notwendig.

Das Niederschlagswasser fließt unter der Straße durch und wird dann in ein besonderes Rückhaltebecken geleitet.

Kaskadenbecken halten Niederschlagswasser zurück

„Das Wasser kommt an, staut sich im ersten großen Becken und fließt dann über in das nächste“, erklärt Anton Volmer vom Ingenieurbüro Volmer das Kaskadenbecken. So werde das Niederschlagswasser auch bei starken Regenfällen dosiert abgeleitet und könne anschließend in den Vorfluter abfließen, der das Wasser in die Diemel leitet, so Volmer.

Daten und Fakten Foto: Die Gesamtinvestition für die Erschließung des Baugebietes (KUW, Stadtwerke, Hansestadt Warburg) beträgt rund 480.000 Euro. Die beteiligten Unternehmen sind die Firma Nolte Bau und das Ingenieurbüro Volmer. ...

Die Lage des Baugebietes ist optimal für Ausflüge in die Umgebung: „Durch die Nähe zum Hammerhof und den Anschluss an den Diemelradweg muss ein Ausflug in die Natur der Warburger Börde nicht erst lange geplant werden und ist gerade für Familien mit Kindern bestens geeignet“, legt Helmut Schmitz, Stadtwerke Warburg, das Augenmerk auf die günstige Lage der neu erschlossenen Bauplätze.

Bezirksverwaltungsstellenleiter Johannes Thonemann freut sich auf neue Mitbürger

Bezirksverwaltungsstellenleiter Johannes Thonemann freut sich auf neue Mitbürger im Ort: „Ich begrüße die Erschließung der neuen Bauplätze im Bereich Trift/Schwarzer Weg sehr und freue mich auf eine rege Nachfrage und zahlreiche Bauinteressenten hier in Scherfede“, sagt er.

Zurzeit werden die Baugrundstücke vermessen, sodass die ab dem Frühjahr zum Verkauf stehen können. „Jedes Grundstück kann mit einem Wohnhaus mit bis zu zwei Wohneinheiten bebaut werden“, erklärt Bürgermeister Tobias Scherf. Bei hoher Nachfrage sei eine Erweiterung des Baugebiets optional möglich, ergänzt er.