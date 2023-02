Warburg begrüßt neuen Fischhändler auf Wochenmarkt

Diyar Al Rashou verkauft erstmals in der Hansestadt – Beschicker sind wieder zu dritt

Warburg

Herzlich haben die Warburger am Dienstagmorgen ihren neuen Fischhändler begrüßt: Diyar Al Rashou bot auf dem Wochenmarkt in der Neustadt zum ersten Mal seine Waren an. Ob er bleibt? „Zu 90 Prozent steht die Entscheidung fest“, sagt er.