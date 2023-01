Warburg: Diebe stehlen Seniorin die Handtasche aus dem Auto

Unbekannte haben am Samstag in Warburg einer 86-jährigen Frau die Handtasche aus dem Auto gestohlen.

Die Polizei sucht nach dem Diebstahl nun Zeugen.

Die Frau war am Samstagvormittag mit ihrem Auto zum Einkaufen gefahren. Gegen 11 Uhr verstaute die Warburgerin ihre Einkäufe in ihrem Wagen auf dem Supermarktparkplatz am oberen Paderborner Tor.

Polizei schätzt Schaden auf 250 Euro

Als die 86-Jährige den Einkaufswagen zurück zum Supermarkt brachte, nutzte eine Person den Zeitraum, um aus dem Inneren des unverschlossenen Autos die Handtasche der Geschädigten zu entwenden. Der Seniorin entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

Wem verdächtige Personen auf dem Supermarktparkplatz aufgefallen sind, meldet diese bitte an die Kriminalpolizei in Warburg unter Telefon 05641/7880-0.